Papst Franziskus hat am Donnerstag den ukrainischen Regierungschef Denys Schmyhal empfangen. Das teilte das vatikanische Presseamt mit. Nach der halbstündigen Unterredung mit dem Papst traf Schmyhal auch mit Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und dem vatikanischen Außenminister Paul Gallagher zusammen. In den „herzlichen Gesprächen“ sei es um den Krieg und insbesondere um humanitäre Fragen und Friedensbemühungen gegangen. In diesem Kontext seien auch verschiedene Themen zu „Leben und Wirken der Kirchen in der Ukraine“ thematisiert worden.



Der Politiker habe das Oberhaupt der katholischen Kirche gebeten, sich dafür einzusetzen, dass viele von russischen Behörden verschleppte Kinder – teils Waisen – in ihre Heimat zurückkehren können. Darüber hinaus lud Schmyhal den Pontifex erneut in die Ukraine ein. Franziskus war seit Kriegsausbruch mehrfach von Politikern in Kiew zu einem persönlichen Besuch eingeladen worden. Bislang war der 86-Jährige – auch aus gesundheitlichen Gründen – aber nicht in die Ukraine gereist.



In den vergangenen Monaten hatten die Behörden in Kiew die Rechte der vor kurzem mit Moskau verbundenen orthodoxen Kirche in der Ukraine eingeschränkt. Höhepunkt war eine ministerielle Anordnung zur Ausweisung der Mönche aus dem weltbekannten Kiewer Höhlenkloster für Ende März.