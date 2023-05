Russland hat eine weitere Welle der „Verstaatlichung“ von Vermögen und Kapitalanlagen von „Feinden Russlands“ auf der annektierten Krim angekündigt. Ein Teil des Besitzes gehe in das Eigentum der Republik Krim über, erklärte der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Halbinsel, Sergej Aksjonow, am Mittwoch im Onlinedienst Telegram. Darunter befände sich auch eine Wohnung der ukrainischen Präsidentengattin Olena Selenska in Jalta am Schwarzen Meer.





In Simferopol werde ein Gebäude, der „extremistischen Organisation Medschlis“ an den Staat übertragen, teilte Aksjonow weiter mit. Der Medschlis ist die Versammlung der Krimtataren, einer von Russland seit Langem unterdrückten muslimischen Minderheit. Die Gemeinschaft, der zwischen zwölf und 15 Prozent der zwei Millionen Einwohner der Krim angehören, hatte sich gegen die Annektion der Krim gewehrt und das Referendum zum Anschluss an Russland boykottiert. 2016 war sie vom höchsten Gericht der Halbinsel als „extremistisch“ eingestuft und verboten worden.





Mit der abermaligen Welle der „Verstaatlichungen“ will Moskau Geld für die Offensive in der Ukraine beschaffen. Ein Teil der Einnahmen aus den „rund 500 Vermögen und Kapitalanlagen“, die seit Februar in russischen Besitz übergegangen sind, soll Behördenangaben zufolge die Beteiligten an der militärischen Intervention in der Ukraine unterstützen.