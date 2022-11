Ukraine-Liveblog : London: Russland kann seine Rekruten nicht mehr ausbilden

Russland hat nach Ansicht des britischen Militärgeheimdienstes Probleme, die Militärausbildung im Zuge der Teilmobilisierung und der zum Herbst eingezogenen Wehrpflichtigen zu gewährleisten. Das geht aus dem jüngsten Lage-Update des britischen Verteidigungsministeriums hervor, das am Samstagmorgen auf Twitter veröffentlicht wurde.



Schon die Teilmobilisierung von rund 300.000 Männern habe die russischen Streitkräfte stark beansprucht, heißt es. Mit der Einberufung von zusätzlich 120.000 Wehrpflichtigen würden die Problem „verschärft“.



Die Einberufung hat in diesem Jahr erst am 1. November begonnen. Normalerweise rücken die Wehrpflichtigen bereits zum 30. September in die russischen Kasernen ein. Vor dem Hintergrund des Angriffs auf die Ukraine und der Teilmobilisierung im Zuge erheblicher Probleme ebendort war sie um einen Monat verschoben worden.



Trotz der Verschiebung vermutet Whitehall, dass die frischen Wehrpflichtigen bestenfalls eine „minimale Ausbildung“ erhalten, vielleicht auch überhaupt keine. Zur Begründung heißt es, viele erfahrene Offiziere und Ausbilder stünden in der Ukraine im Einsatz, und einige von ihnen seien vermutlich gefallen.



Vor dem Hintergrund fehlender eigener Ausbildungskapazitäten, -einrichtungen sowie Munitionsengpässen in Russland, so der britische Geheimdienst weiter, trainierten die russischen Streitkräfte auch in Belarus.



Der Einfluss der Truppen auf das Kriegsgeschehen, die in den kommenden Wochen die spartanischen Ausbildungsprogramme in den beiden Staaten durchlaufen, ist nach Einschätzung der Briten kaum vorhanden. Der Zuwachs an offensiver Kampfkraft für die in der Ukraine stehenden russischen Truppen sei „gering“.