Ukraine-Liveblog : Russland hält an Eroberung des Donbass fest

Ein Moskauer Kommunalpolitiker ist nach öffentlicher Kritik an der russischen Offensive in der Ukraine zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Moskau befand Alexej Gorinow am Freitag für schuldig, „wissentlich Falschinformationen" über die russische Armee verbreitet zu haben. Der 60-Jährige habe aus „politischem Hass" gehandelt, sagte Richterin Olesja Mendelejewa.





Er und eine weitere Abgeordnete, Jelena Kotjonotschkina, hätten die Russinnen und Russen über den Militäreinsatz in der Ukraine „in die Irre geführt" und ihnen „Angst und Schrecken eingejagt", fügte die Richterin hinzu. Kotjonotschkina ist inzwischen aus Russland geflohen.





Gorinow hielt während der Verhandlung einen Zettel hoch, auf dem stand: „Braucht ihr diesen Krieg noch?". Ein Gerichtsdiener versuchte, die Worte vor den Kameras abzuschirmen. "Das war alles vorher schon beschlossen", sagte der Kommunalpolitiker bei der Urteilsverkündung.





Gorinow hatte im März Russlands Militäreinsatz in der Ukraine kritisiert. Er forderte, auf einen Malwettbewerb für Kinder in seinem Wahlkreis zu verzichten, solange in der Ukraine „jeden Tag Kinder sterben". Sein Auftritt wurde gefilmt und auf der Video-Plattform Youtube verbreitet.