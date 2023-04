Laut dem täglichen Update des britischen Verteidigungsministeriums erwartet Russland offenbar, seine Staatsschulden mittels finanzieller Unterstützung aus anderen, ihnen „freundlich gesinnten“, Staaten zu tilgen. London stützt diese These auf eine Aussage von Premierminister Mikhail Mishustin vom 28. März, ein Plan, Schulden in ausländischen Währungen zu begleichen, sei "in der Entwicklung". Ist dies abgeschlossen, könnten Investoren aus anderen Ländern die Schulden aufkaufen, so der britische Geheimdienst. Damit würden sie indirekt den russischen Angriffskrieg in der Ukraine mit finanzieren.



In den vergangenen Monaten hatten vor allem russische Banken versucht, die Schulden abzutragen. Das Verteidigungsministerium erwartet jedoch nicht, dass sie in der Lage sind, zukünftige Defizite im Staatsbudget vollkommen zu decken. Da das Land offenbar einen langen Krieg in der Ukraine anstrebe, würden russische Amtsträger daher auf Unterstützung von außen bauen.