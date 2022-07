Ukraine-Liveblog : Russland dreht Litauen den Gashahn zu

Ukraine meldet nächtlichen Beschuss im Süden und Osten des Landes:



Ukrainische Stellen habe mehrere Angriffe der russischen Streitkräfte in der Nacht zum Samstag gemeldet. Durch den Beschuss eines Wohnviertels im südlichen Mykolajiw seien ein Zivilst getötet und sechs weitere verletzt worden, erklärte der Regionalgouverneur Vitali Kim im Online-Dienst Telegram.



Nach Angaben des Bürgermeisters der nordöstlichen Großstadt Charkiw, Ihor Terechow, gingen dort am frühen Morgen drei S-300-Raketen auf einer Schule nieder. Mykolajiw war in den vergangenen Wochen fast täglich angegriffen worden.



In der von Russland eroberten benachbarten Region Cherson hatte die ukrainische Armee zuletzt eine Gegenoffensive gestartet. Am Freitag waren in Mykolajiw bei einem Angriff in der Nähe einer Bushaltestelle sieben Menschen getötet worden. In Charkiw löschte die Feuerwehr laut Bürgermeister Terechow den durch den Raketenbeschuss entstandenen Brand in der Schule. Zu möglichen Toten oder Verletzten machte er zunächst keine Angaben. Laut dem Gouverneur der Region Charkiw, Oleg Sinegubow, schlugen in der Nacht zum Samstag mindestens fünf Raketen in der Stadt ein.



In der heftig umkämpften Region Donezk im Osten des Landes hätten die russischen Truppen am frühen Samstagmorgen eine Busstation in Slowjansk beschossen. Verletzt wurde demnach niemand. Am Freitag waren in der Region nach ukrainischen Angaben sechs Zivilisten getötet und 15 verletzt worden.