Der Rüstungskonzern Rheinmetall will seinen Mitte 2022 vorgestellten Kampfpanzer „Panther“ in den nächsten 15 Monaten zur Serienreife bringen. Dies sagte Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger am Donnerstag in Düsseldorf vor Journalisten. Das Unternehmen hatte das Modell im vergangenen Jahr auf einer Rüstungsmesse in Frankreich vorgestellt. Papperger bekräftigte das Angebot seines Unternehmens, in der Ukraine eine Panzerfabrik zur Produktion des „Panthers“ aufzubauen. Der Bau der Fabrik durch die Ukraine würde 12 bis 14 Monate dauern, sagte er. Mit Beschlüssen der deutschen Regierung rechnet Papperger „in den nächsten zwei Monaten“. Die Pläne für die Fertigung des Kampfpanzers Panther in der Ukraine von Rheinmetall seien bereits den zuständigen Ministerien vorgestellt worden.





Rheinmetall oder eine Gemeinschaftsfirma zwischen Rheinmetall und der ukrainischen Regierung würde dieses Werk anmieten. Die anschließende Produktion des Panzers würde weitere Monate dauern. „Da sind wir, bis das Ding fertig ist, dann in Ende 24.“ Das Werk soll durch Rheinmetall-Flugabwehrsysteme geschützt werden. Der Manager hob hervor, dass es weder auf ukrainischer noch auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland eine Entscheidung für den Bau gebe.



Auf die Frage, ob Rheinmetall Pläne für eine „Panther“-Fabrik in einem anderen Land habe, antwortete Papperger: „Ja, wir sind der in Lage, den Panther in Ungarn zu produzieren.“ Nähere Angaben machte er dazu nicht.