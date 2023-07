Die US-Regierung hat Verständnis für die Frustration der Ukraine angesichts der Unsicherheit über eine Einladung in die NATO und langfristige Sicherheitsgarantien geäußert. „Natürlich verstehen wir das, schließlich kämpfen sie um ihr Leben“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der Regierung, John Kirby, am Dienstag dem US-Sender CNN. Er wies aber darauf hin, dass viele Länder vereint seien in dem Ziel, der Ukraine zu helfen, um erfolgreich in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu sein. Das müsse der Fokus sein. „Ihre Frustration, ihr Wunsch nach mehr Fähigkeiten, ihr Wunsch nach einem schnellen Ende dieses Kriegs, all das verstehen wir, und natürlich teilen wir viele dieser Bedenken“, fügte er mit Blick auf die Ukraine hinzu.



Das von Russland angegriffene Land fordert seit Monaten konkrete Perspektiven für einen Beitritt zur NATO und hoffte auf Fortschritte in Vilnius. In der litauischen Hauptstadt findet bis Mittwoch das zweitägige Gipfeltreffen des Verteidigungsbündnisses statt. Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagte am Dienstag auf Twitter, dass es offenbar innerhalb der Allianz noch Diskussionen über Formulierungen und Bedingungen allein für eine Einladung zur Mitgliedschaft gebe. „Es sieht so aus, als ob es keine Bereitschaft gibt, die Ukraine in die NATO einzuladen oder sie zum Mitglied der Allianz zu machen.“