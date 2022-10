Ukraine-Liveblog : Russischer Kommandeur erwartet ukrainischen Angriff auf Cherson

Iran hat Russland offenbar die Lieferung von ballistischen Raketen und weiteren Drohnen zugesichert, was das Verhältnis zu den USA und dem Westen weiter belasten dürfte. Wie Reuters von Spitzenbeamten und -Diplomaten erfuhr, wurde die Vereinbarung am 6. Oktober festgezurrt, als eine ranghohe Delegation unter Führung des Ersten Vizepräsidenten Irans, Mohammad Mochber, Gespräche über Waffenlieferungen in Moskau führte. "Die Russen hatten um mehr Drohnen und iranische ballistische Raketen mit verbesserter Genauigkeit gebeten", sagte einer der iranischen Diplomaten, der nicht genannt werden wollte.



Ein westlicher Regierungsvertreter, der über die Angelegenheit informiert wurde, bestätigte die Information. Es gebe eine Vereinbarung zwischen Iran und Russland, ballistische Boden-Boden-Kurzstreckenraketen zu liefern. Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen russische Angriffe mit in Iran hergestellten Drohnen gemeldet. Iran hat die Lieferung der Drohnen an Russland bestritten. Die Regierung in Moskau wies die Darstellung zurück, dass die eigene Armee iranische Drohnen zu Angriffen in der Ukraine verwendet habe.