Ukraine-Liveblog : Russischer Kampfjet fängt deutsches Patrouilleflugzeug über Ostsee ab

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat Unterstützung Deutschlands für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg angemahnt. „Eine Niederlage der Ukraine könnte das Vorspiel für einen dritten Weltkrieg sein", sagte Morawiecki bei einer Veranstaltung der Unionsfraktion am Montag in Berlin. Es gebe deswegen heute keinen Grund, Unterstützung für Kiew zu blockieren. Deshalb bitte er um maßgebliches Handeln der deutschen Regierung, damit „alle Arten von Waffen" an die Ukraine geliefert werden könnten.





Morawiecki erläuterte, es sei über Jahre in schweres Kriegsgerät und Panzer investiert worden. Sie dürften nun nicht in den Lagerhäusern bleiben, sondern müssten in die Hände der Verteidiger Europas gegeben werden. Morawiecki hatte vor der Abreise nach Deutschland bekräftigt, in Berlin Gespräche über die Lieferung von Leopard-Panzern für die Ukraine führen zu wollen.