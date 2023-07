Die Ukraine hat am Sonntag ein Vorrücken russischer Truppen in vier Bereichen der Frontlinie in der Ostukraine und „heftige Kämpfe“ gemeldet. „Überall toben heftige Kämpfe“, schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar am Sonntag im Onlinedienst Telegram. Die Situation sei „kompliziert“. Russland rücke in den Bereichen Awdijiwka, Marjinka, Lyman und Swatowe vor.





Südlich der ostukrainischen Stadt Bachmut und in der Nähe von Berdjansk und Melitopol in der Südukraine rückten ihren Angaben zufolge allerdings die ukrainischen Truppen vor, wenn auch nur mit „teilweisem Erfolg“. An der südlichen Front leisteten die russischen Soldaten „erheblichen Widerstand“, auch Minen seien ein Problem, erklärte Malijar. Der ukrainische Vormarsch komme daher nur „allmählich“ voran.