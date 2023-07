Der 2022 in einem Gefangenenaustausch aus russischer Haft entlassene Ex-US-Marineinfanteriesoldat Trevor Reed ist bei Kämpfen in der Ukraine verletzt worden. Reed habe an der Seite der Ukraine gekämpft und sei nun zur Behandlung seiner Verletzungen nach Deutschland geschickt worden, erklärte Vedant Patel, Sprecher des US-Außenministeriums, am Dienstag in Washington. Zu Art und Schwere der Verletzungen machte er keine Angaben. Reed habe sich auf eigene Initiative in der Ukraine befunden, seinen Transport nach Deutschland habe eine Nichtregierungsorganisation organisiert, hieß es.





Reed, der im April 2022 im Austausch gegen den in den USA wegen Drogenschmuggels zu 20 Jahren Gefängnis verurteilten russischen Pilot Konstantin Jaroschenko aus einem russischen Gefängnis freigekommen war, sei „auf eigene Faust in die Ukraine gereist" und habe „keinerlei Aktivitäten im Auftrag der US-Regierung" ausgeführt, erklärte Außenamtssprecher Patel. Die US-Regierung habe stets „glasklar zum Ausdruck gebracht", dass Reisen in die Ukraine und insbesondere die Teilnahme an Kämpfen dort mit einem „sehr realen Risiko der Gefangennahme, des Todes und der Körperverletzung verbunden" sei, sagte Patel.





Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte, die Regierung habe US-Bürger „außerordentlich deutlich" davor gewarnt, „in die Ukraine zu reisen, geschweige denn, sich an Kämpfen zu beteiligen". Dem Weißen Haus lägen keine Zahlen dazu vor, wie viele US-Bürger sich freiwillig zum Kampf an der Seite der ukrainischen Streitkräfte entschlossen hätten.





Der nun in der Ukraine verletzte Reed war 2021 in Russland zu neun Jahren Haft verurteilt worden, weil er 2019 in betrunkenem Zustand zwei Polizisten attackiert haben soll, die zu einer Party in Moskau gerufen worden waren.