Aktualisiert am

Die Trümmer der abgestürzten Maschine, in der Wagner-Chef Prigoschin saß, werden abtransportiert. Bild: dpa

Lukaschenko: Wagner-Soldaten bleiben in Belarus +++ Kreml weist Verwicklung in Tod Prigoschins zurück +++ ISW: Wagner-Miliz wird wahrscheinlich so nicht mehr existieren +++ Russisches Freiwilligenkorps ruft Wagner-Söldner zur Rache auf +++ alle Entwicklungen im Liveblog