Ukraine-Liveblog : Putin verleiht US-Whistleblower Snowden russische Staatsbürgerschaft

Der Oberrabbiner der Ukraine, Mosche Reuven Azman, wirbt trotz des russischen Angriffskriegs gegen das Land für Zuversicht. „Einerseits denke ich, dass sich in der Ukraine eine Tragödie abspielt; und andererseits sage ich allen Ukrainern: Lasst uns optimistisch sein", sagte er dem Kiewer Sender Espreso TV. Das jüdische Volk habe schreckliche Tragödien erlebt, sei aufgestanden und habe seine Zukunft aufgebaut.





„Hier in der Ukraine hat der Allmächtige bereits große Wunder vollbracht", so Azman. Die Ukraine habe den russischen Truppen standgehalten, obwohl alle gesagt hätten, dass sie das nicht länger als drei Tage schaffen werde. Nun gehe das Land in eine Gegenoffensive. Die Ukraine habe "bereits gewonnen; sie muss ihren Sieg gegen den großen Aggressor nur noch festigen", so der Oberrabbiner.





Er zeigt sich überzeugt, dass das ukrainische Volk dank seiner Einigkeit stärker sei als die russische Armee. Die Stärke liege nicht in den Raketen oder der Größe der Armee; „sondern im Kampfgeist, in der Einheit des Volkes und in der Selbstaufopferung". "Der Allmächtige hilft und ist auf der Seite der Ukraine; also werden wir für das Kommen des Messias beten", so der 1966 in Leningrad (Sankt Petersburg) geborene Geistliche. Nach Ankunft des Erlösers hörten alle Kriege auf, und alle Menschen seien glücklich.





Unterdessen pilgerten am Wochenende Zehntausende orthodoxe Juden unter anderem aus Israel zum Neujahrsfest Rosch Haschana ins ukrainische Uman. In der fast in der Mitte des Landes gelegenen Stadt befindet sich das Grab von Rabbi Nachman (1772-1810), einem der großen Anführer der Frömmigkeitsbewegung des Chassidismus.