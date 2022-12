Ukraine-Liveblog : Putin behauptet, Westen wolle Russland zerreißen

Nach dem Luftalarm für alle Regionen der Ukraine am haben geben die Behörden Entwarnung gegeben. Es gebe keine Berichte über neue russische Angriffe.



Nach unbestätigten Berichten in den sozialen Medien in der Ukraine wurde der Alarm möglicherweise ausgelöst, nachdem russische Kampfflugzeuge in Belarus gestartet waren. Als diese zu ihren Stützpunkten zurückgekehrt seien, sei Entwarnung gegeben worden. Auch Berichte über Einschläge, Verletzte oder Tote gab es in den folgenden Stunden keine.



Ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe sagt im Fernsehen, russische Militärflugzeuge seien praktisch rund um die Uhr am Himmel. „Aber wir haben die Bereitschaft erhöht. Alles, was abhebt, muss unter unserer Kontrolle sein.“



Zuvor war der Alarm für die ganze Ukraine am Morgen ausgerufen worden, während auch in der Ukraine viele in Kirchen Weihnachtsgottesdienste besuchten.