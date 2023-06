Russische Streitkräfte haben nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums eine ukrainische Großoffensive in der südukrainischen Region Donezk vereitelt und Hunderte ukrainische Streitkräfte getötet. „Am Morgen des 4. Juni startete der Feind eine groß angelegte Offensive in fünf Sektoren der Front in Richtung Süd-Donezk“, teilte das Ministerium auf dem Nachrichtendienst Telegram mit. „Der Feind hat seine Ziele nicht erreicht, er hatte keinen Erfolg.“ Rund 250 ukrainische Soldaten seien dabei getötet worden. Die ukrainischen Infanteriefahrzeuge sowie 16 Panzer und 21 gepanzerte Kampffahrzeuge seien zerstört worden. Das Ministerium veröffentlichte ein Video, das nach eigenen Angaben mehrere ukrainische Panzerfahrzeuge zeigt, die nach Beschuss auf einem Feld explodieren. Von der Regierung in Kiew gab es zunächst keine Stellungnahme.



Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim kam es im Laufe des Tages russischen Angaben zufolge erneut zu ukrainischen Drohnenangriffen. Fünf Drohnen seien abgeschossen worden, vier weitere wurden abgelenkt und trafen ihr Ziel in Dschankoj nicht, sagte ein von Russland eingesetzter Beamter. Eine weitere Drohne sei später über Sudzha abgefangen worden, teilte der Gouverneur der an die Ukraine grenzenden Region Kursk auf der Nachrichten-App Telegram mit. Russland unterhält in der Nähe von Dschankoj einen Luftwaffenstützpunkt. Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen wiederholt versucht, russische Stützpunkte und Versorgungszentren zu schwächen. Ende Mai hatte die Ukraine erklärt, dass bereits erste Operationen zur Zerstörung russischer militärischer Infrastruktur liefen.