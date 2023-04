Nach dem Mord an einem russischen Militärblogger in St. Petersburg hat der Moskauer Geheimdienst FSB eigenen Angaben zufolge einen Ukrainer als Urheber des Sprengstoffanschlags identifiziert. Der 35-Jährige, der namentlich genannt wurde, habe den Sprengsatz in einer Büste installiert, die dann explodierte, teilte der FSB am Donnerstag mit. Bei der Explosion in einem Café im Zentrum von St. Petersburg war der kremlnahe Blogger Wladlen Tatarskij (bürgerlich: Maxim Fomin) am 2. April getötet worden. Laut FSB wurden 50 Menschen verletzt, zuletzt war von 40 Verletzten die Rede gewesen.





Eine 26 Jahre alte Frau, die in Haft sitzt wegen des Anschlags, hatte zugegeben, die Büste in dem Café an Tatarskij überreicht zu haben. Davon gibt es Videoaufnahmen. Die Frau soll aber davon ausgegangen sein, dass in der Büste lediglich eine Wanze versteckt war. Damit sollte der Blogger, der intensiv über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine berichtete, demnach abgehört werden.





Der nun gesuchte Ukrainer, der zur internationalen Fahndung ausgeschrieben werden soll, handelte nach nicht belegten Angaben des FSB im Auftrag ukrainischer Geheimdienste. Die Ukraine hatte eine Beteiligung an dem Mord zurückgewiesen. Nach Darstellung des FSB hatte der Mann Russland nach dem Anschlag verlassen. Er soll am 3. April über Armenien in die Türkei geflogen sein. Russische Staatsmedien veröffentlichten persönliche Dokumente und Fotos des mutmaßlichen Täters.





Der FSB machte einmal mehr auch das Team um den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalnyj für den „Terroranschlag" verantwortlich. Die in der FSB-Mitteilung genannten Nawalnyj-Vertrauten Leonid Wolkow und Iwan Schdanow wiesen die Vorwürfe zurück und betonten, der Anschlag trage die Handschrift des FSB. Der Geheimdienst habe diesen Blogger, der auch die Kriegsführung des Verteidigungsministeriums in Moskau kritisierte, selbst „beseitigt", sagte Schdanow.