Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat vor den enger werdenden Beziehungen zwischen China und Russland gewarnt. Die Länder, die an „Demokratie und Freiheit“ glaubten, sollten sich gemeinsam gegen autoritäre Mächte stellen, sagte Stoltenberg am Freitag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Nato verfolge die „zunehmenden und stärkeren Beziehungen zwischen China und Russland genau“, betonte er.





Die beiden Länder führten gemeinsame Militärübungen sowie Marine- und Luftpatrouillen durch, sagte Stoltenberg. „Wenn sich autoritäre Mächte annähern und enger zusammenarbeiten, ist es umso wichtiger, dass wir alle, die wir an Demokratie und Freiheit glauben, in der Nato und mit unseren Partnern in der ganzen Welt zusammenstehen“, sagte er.