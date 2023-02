Der polnische Präsident Andrzej Duda sieht die Anwesenheit von amerikanischen Truppen als wichtiges Element der Sicherheit seines Landes. Das sagte Duda am Dienstag zu Beginn eines Treffens mit US-Präsident Joe Biden in Warschau. „Polen ist sicher dank der Anwesenheit von US-Truppen, dank der Anwesenheit von Truppen der NATO-Staaten, dank unserer Anstrengungen um die Sicherheit Polens“, sagte Duda in der Übertragung des polnischen Fernsehens TVP.



Bidens Besuch sei ein wichtiges Signal an Investoren aus den USA und aller Welt, dass Polen ein sicheres Land sei, sagte Duda. Er warb für eine enge Kooperation auch im europäischen Rahmen, was für die nationalkonservative Führung in Warschau eher ungewöhnlich ist. „Mehr Amerika in Europa, starke Bande der EU mit den USA, mehr Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA in Wirtschaftsfragen, in Sicherheitsfragen, in allem, was für uns wichtig ist“, sagte der polnische Präsident.



Biden lobte in seiner Erwiderung die „außerordentliche Leistung“ Polens im Engagement für die Ukraine und hob die Bedeutung des Landes hervor: „Die Vereinigten Staaten brauchen Polen, so wie Polen uns braucht. Wir brauchen Sicherheit in Europa.“ Biden versicherte für die Zukunft, dass amerikanische Streitkräfte in Polen sein werden.