Ukraine-Liveblog : Niederlande planen Lieferung eines Patriot-Systems an die Ukraine

Großbritannien hat nach der russischen Kritik an Panzerlieferungen an die Ukraine eine dauerhafte Unterstützung für die Führung in Kiew bekräftigt. Die Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin sei, dass wir die „Verpflichtung eingegangen sind, die Ukrainer zu unterstützen, bis sie siegreich sind“, sagte der britische Außenminister James Cleverly am Dienstag bei einem Besuch in Washington.





„Putin sollte verstehen, dass wir das strategische Durchhaltevermögen haben werden, an ihrer Seite (der Seite der Ukrainer) zu stehen, bis der Job erledigt ist“, fügte Cleverly in der Denkfabrik Center for Strategic and International Studies hinzu. „Das Beste, das er tun kann, um das Leben seiner Soldaten zu bewahren, ist es, das zu erkennen.“





Großbritannien hatte der Ukraine am Wochenende als erstes Land die Lieferung schwerer Kampfpanzer aus westlicher Produktion zugesagt. Geliefert werden sollen 14 britische Panzer vom Typ Challenger 2. Außenminister Cleverly sagte dazu am Dienstag, die Ukraine müsse in der Lage sein, die russischen Truppen im Süden und Osten des Landes „hart zurückzudrängen“.