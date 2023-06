Kardinal Matteo Zuppi, der Friedensbeauftragte von Papst Franziskus für den Ukrainekrieg, reist nach Russland. Am Dienstagabend kam er in Moskau an, wie Italiens öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Rai vom Vatikan-Botschafter in der russischen Hauptstadt erfuhr.



Am Mittag hatte der Heilige Stuhl mitgeteilt, dass Zuppi am Mittwoch und Donnerstag einen Besuch in Moskau absolvieren wird. Sein Ziel sei es, „zu Gesten der Menschlichkeit zu ermutigen". Diese sollen dazu beitragen, die „tragische aktuelle Situation" zu lösen und „Wege für einen gerechten Frieden" zu finden. Zuppi werde von einem Beamten des vatikanischen Staatssekretariats begleitet. Laut Vatikan-Botschafter wird er am Donnerstag eine Messe in der Moskauer Kathedrale feiern. Weitere Programmpunkte wurden zunächst nicht bekannt.



Der Kardinal war am 6. und 7. Juni in die Ukraine gereist. In Kiew sprach er unter anderem mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und übergab ihm einen Brief des Papstes. Im Mittelpunkt der Begegnung standen laut Präsidentenkanzlei die Lage im Land sowie eine Zusammenarbeit zwischen der Ukraine und dem Heiligen Stuhl bei der Umsetzung einer ukrainischen Friedensformel.





Selenskyj betonte bei dieser Gelegenheit, dass eine Waffenruhe und das Einfrieren des Konflikts nicht zum Frieden führen würden. Stattdessen sprach er sich für einen globalen Friedensgipfel aus und rief den Vatikan auf, zur Umsetzung des ukrainischen Friedensplans beizutragen.



Die Italienische Bischofskonferenz rief am Dienstag zum Gebet für die Reise ihres Vorsitzenden auf. „Wir hoffen, dass diese neue Initiative dazu beitragen kann, einen gerechten Frieden zu erreichen", hieß es.