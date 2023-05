Russland behauptet, die Ukraine habe in der Nacht auf Mittwoch versucht, mit zwei Drohnen die Residenz von Präsident Wladimir Putin im Kreml in Moskau anzugreifen. Die beiden Drohnen seien von Militär und Geheimdienst ausgeschaltet worden, beim Absturz der Trümmer auf das Gelände des Kremls sei niemand zu Schaden gekommen, teilte die Präsidialverwaltung laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti mit. Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin verhängte ein ab sofort geltendes Verbot von Drohnenflügen über der russischen Hauptstadt.



In der von Erklärung des Kremls heißt es, man bewerte den Vorfall als einen geplanten Terroranschlag auf den russischen Präsidenten unmittelbar vor der Militärparade in Moskau zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, der in Russland als „Tag des Sieges" am 9. Mai begangen wird. Russland behalte sich das Recht vor, auf diesen versuchten Schlag gegen den Kreml zu reagieren, wann und wo es das für notwendig halte, hieß es laut der Nachrichtenagentur TASS in der Präsidialverwaltung.



Zuvor hatte es in sozialen Medien bereits Berichte gegeben, in der Nacht gegen 2.30 Uhr seien über dem Kreml Explosionen zu hören gewesen. Auf Videos ist zu sehen, wie über dem nächtlichen Kreml eine Rauchwolke aufstieg.