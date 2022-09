Ukraine-Liveblog : Nach Beschuss: Großflächiger Stromausfall in ukrainischen Regionen

In weiten Teilen der Ostukraine hat es am Sonntagabend Stromausfälle gegeben. Vertreter der ukrainischen Behörden in der Stadt Charkiw sowie in den Regionen Donezk und Sumy veröffentlichten entsprechende Mitteilungen in Onlinenetzwerken, AFP-Reporter meldeten Stromausfälle in der Stadt Kramatorsk. Am frühen Sonntagmorgen war der letzte Reaktor des Atomkraftwerks Saporischschja vom Netz genommen worden, so dass das Kraftwerk keinen Strom mehr erzeugt.