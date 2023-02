Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sind am Mittwochabend in Paris mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammengetroffen. Bei einem Abendessen im Elyséepalast werde es um weitere Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland gehen, hieß es vorab in Paris. Zuvor war Selenskyj in London. Dort erneuerte er seine Bitte um westliche Kampfjets.





Erwartet wird, dass Selenskyj nach dem Besuch in Paris als Gast zum EU-Gipfel nach Brüssel reist. Die Ukraine will möglichst bald in die Europäische Union. Bislang haben aber noch nicht einmal Verhandlungen begonnen. Macron und Scholz hatten Selenskyj im Juni zusammen in Kiew besucht und ihm dort Unterstützung zugesagt.





Für den ukrainischen Präsidenten ist es die zweite Auslandsreise seit Kriegsbeginn vor fast einem Jahr. Die erste Reise führte ihn nach Polen und in die USA.