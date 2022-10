Ukraine-Liveblog : Musk will Pentagon-Geld für Starlink-Internet in der Ukraine

Satelliteninternet Starlink und sichert so die digitale Infrastruktur des Landes. Mit diesem Engagement könnte es aber bald vorbei sein: In einem Brief an das Pentagon, der dem amerikanischen Sender CNN vorliegt, kündigt Musk an, die Dienste einzustellen. Es sei denn, das US-Militär steuert mehrere zehn Millionen Dollar pro Monat zur Finanzierung bei.



Grund dafür sei, dass Musk die Starlink-Dienste nicht länger finanzieren könne. Laut des Tesla-Gründers kostet die Bereitstellung für den Rest des Jahres 2022 insgesamt 120 Millionen US-Dollar. Für 2023 kämen weitere 400 Millionen US-Dollar hinzu.



„Wir sind nicht in der Lage, der Ukraine weitere Terminals zu spenden oder die bestehenden Terminals auf unbestimmte Zeit zu finanzieren", schreibt Musk in dem auf September datierten Brief an das amerikanische Verteidigungsministerium.





Im Juli soll der ukrainische Oberbefehlshaber Valerii Zaluzhniy nach fast 8.000 weiteren Starlink-Terminals gefragt haben. In einem weiteren Brief an das Pentagon schrieb ein externer Berater, der für SpaceX arbeitet: „SpaceX steht hier vor sehr schwierigen Entscheidungen. Ich glaube nicht, dass sie finanziell in der Lage sind, die von General Zaluzhniy geforderten zusätzlichen Terminals oder Dienste bereitzustellen."





Zu Beginn des Krieges ging Musk auf die Bitte des ukrainischen Ministers für Digitales, Mychailo Fedorow ein, die Ukraine mit Satelliteninternet zu versorgen. „Während Sie versuchen, Mars zu kolonisieren, versucht Russland die Ukraine zu besetzen“, schrieb Fedorow damals auf der Social Media-Plattform Twitter an Musk.