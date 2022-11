Ukraine-Liveblog : Mützenich: Diplomatie ist kein Schimpfwort

Die Londoner Metallbörse (LME) will nach einer Mitglieder-Befragung russische Industriemetalle nicht vom System verbannen. Die LME wolle derzeit weder ein Verbot für die russischen Metalle aussprechen noch Beschränkungen in den LME-Lagern einführen, teilte die Börse am Freitagabend mit. Man wolle wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine keine moralische Bewertung für den Gesamtmarkt vornehmen. Die LME hatte Anfang Oktober eine Befragung ihrer Mitglieder zu dem Thema gestartet.





Metalle aus Russland sind nicht von Sanktionen der Europäischen Union (EU) betroffen. Russland lieferte nach Daten des Statistikunternehmens Trade Data Monitor 2021 rund 292.000 Tonnen Kupfer in die EU, fast ein Drittel der gesamten Kupferimporte in die Gemeinschaft. Laut Branchenkreisen weichen Kunden inzwischen auf Metalle aus anderen Quellen aus. Europas größte Kupferhütte Aurubis setzte sich für einen Stopp russischer Rohstofflieferungen an die LME ein.