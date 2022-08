Moskau beschuldigt die Ukraine, Hochspannungsleitungen eines Atomkraftwerks in Kursk im Süden Russlands zerstört zu haben. Der Geheimdienst FSB macht dafür „ukrainische Saboteure" verantwortlich. Dem FSB zufolge kam es dadurch am AKW Kursk zwischenzeitlich zu „einer Störung des technologischen Betriebsprozesses“. Insgesamt seien sechs Strommasten am 4., 9. und 12. August angegriffen worden. Offiziellen Angaben zufolge sollen russische Kernkraftanlagen nun noch besser geschützt werden.



Das ukrainische Verteidigungsministerium war laut der Nachrichtenagentur Reuters zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Kursk liegt etwa 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. In der gleichnamigen Region ist es seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine wiederholt zu Explosionen an Treibstoff- und Munitionslagern gekommen.



So sollen Unbekannte dem russischen Online-Medium „Baza" zufolge in der Oblast Kursk am Dienstag einen Teil einer nur von Güterzügen genutzten Bahnstrecke in die Luft gesprengt haben. Nach Angaben der Ermittler sei ein Sprengsatz mit etwa 200 Gramm Dynamit unter den Schienen platziert worden.