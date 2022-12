Ukraine-Liveblog : London: Moskau will mit Musik und Kultur Moral der Truppen stärken

Wladimir Klitschko (46) ist bei der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ ausgezeichnet worden. Er nahm am Samstagabend in Berlin das Goldene Herz entgegen, stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer der vom Krieg betroffenen Kinder in der Ukraine. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erinnerte in ihrer Laudatio an die Menschen in dem Land.





„Wenn es in diesem Moment, wo immer auf dieser Welt, passiert, dass ein Kind geboren wird, dann braucht es neben ganz viel Liebe zwei Dinge. Schutz und Geborgenheit. Für viele Kinder in der Ukraine ist das unerreichbar“, sagte von der Leyen (64) im ZDF. „Das erste Licht ist für viele Neugeborene der Schein einer Taschenlampe, weil der Strom im Kreißsaal fehlt. Über die Krankenhausflure kriecht die Kälte. Es mangelt an heißem Wasser. Säuglinge kommen unter Raketenbeschuss zur Welt.“ Unschuldige Kinder, Frauen und Männer seien seit zehn Monaten gefangen im Albtraum eines brutalen russischen Angriffskrieges.