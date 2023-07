Володимир Зеленський on Twitter

Finishing a busy day in Türkiye 🇹🇷. Talks with President @RTErdogan. Coordination of positions on the #PeaceFormula, the @NATO Summit, security guarantees and the grain initiative. Reconstruction of Ukraine, defense contracts between our companies.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2023