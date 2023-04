Vor dem Hintergrund des Einmarschs Russlands in die Ukraine will die Republik Moldau ihr Militär modernisieren. „Der Ausgangspunkt für eine Änderung der öffentlichen Meinung in Bezug auf die Entwicklung des Verteidigungssektors war natürlich der Schock vom Februar 2022", sagte Staatssekretär Valeriu Mija mit Blick auf den Krieg im Nachbarland auf einem Forum zur nationalen Sicherheit in der Hauptstadt Chisinau. Die „Zeit der Romantik mit dem Traum vom ewigen Frieden“ sei vorbei. „Unserer Meinung nach werden 250 Millionen Euro für die Modernisierung der Streitkräfte benötigt.“



Die ehemalige Sowjetrepublik zählt zu den ärmsten Ländern Europas und strebt den Beitritt zur Europäischen Union (EU) an. Seit Februar regiert eine pro-europäische Regierung das 2,5-Millionen-Einwohner-Land. Die Republik grenzt an den Westen der Ukraine. Dort liegt auch die abtrünnige Region Transnistrien, in der Russland rund 1500 Soldaten stationiert hat. Die Regierung in Moskau bezeichnet die Befürchtungen der pro-westlichen moldawischen Regierung als ungerechtfertigte Russenfeindlichkeit.