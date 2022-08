Ukraine-Liveblog : Kremlgegner Milow warnt vor „Visa-Krieg“ gegen Russen

Der prominente Kremlgegner Wladimir Milow hat angesichts der Debatte in der Europäischen Union über Einreisesperren für seine Landsleute vor einem „Visa-Krieg gegen Russen“ gewarnt. Der Vertraute des inhaftierten Moskauer Oppositionspolitikers Alexej Nawalny sagte, dass einige europäische Politiker auf Russen „spucken“, sie als „Müll“ und „Schweinehunde“ betrachten würden. Das schade den im Westen gepredigten demokratischen Werten und spiele Kremlchef Wladimir Putin in die Hände, sagte Milow in einem am Mittwoch im Nawalny-Telegram-Kanal verbreiteten Video.





Milow, der selbst im Exil im Ausland lebt, kritisierte ausdrücklich auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der gefordert hatte, Russen die Einreise in westliche Staaten zu verbieten. Auch wenn das Land gegen Putins Angriffskrieg kämpfe, habe keiner das Recht, alle Russen über eine Kamm zu scheren.



In der Diskussion über einen Stopp von Touristenvisa für Russen hat sich Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis für eine europaweite Regelung ausgesprochen. „Am besten sollte es eine Entscheidung auf europäischer Ebene sein, mit der einfach die Gültigkeit dieser Visa aufgehoben wird und jeder damit aufhören würde, sie zu auszustellen“, sagte er am Mittwoch in Vilnius. Die Baltenstaaten Litauen, Estland und Lettland haben als eine Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Vergabe von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen an Russen schon weitestgehend ausgesetzt, Finnland reduziert sie nun drastisch. Estland hat zudem beschlossen, dass russische Staatsbürger vom 18. August an nicht mehr mit einem von Estland ausgestellten Schengen-Visum einreisen dürfen.



Bundeskanzler Olaf Scholz verteidigt die Visa-Vergabe für Russen allerdings. Er begründet dies damit, dass er russischen Bürgern, die gegen den Krieg seien, nicht die Perspektive in die EU versperren wolle. Unterstützt wird er dabei von Brüssel. Dafür gab es nun auch Kritik von Polen. Der stellvertretende polnische Außenminister Marcin Przydacz sagte am Mittwoch, er betrachte die Position Berlins als einen ignoranten Versuch, „gute Russen und einen schlechten Zaren" zu unterscheiden.



Tschechien, das derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat, stellt generell keine Visa mehr an Russen aus. Das Land will einen entsprechendes Verbot im gesamten Schengen-Raum Ende August auf dem EU-Außenministertreffen zur Sprache bringen.