Ukraine-Liveblog : Militärexperte: „Russlands Offensivfähigkeit ist gebrochen“

Fast vier Millionen Menschen in der Ukraine sind wegen der russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur von Einschränkungen bei der Stromversorgung betroffen. In vielen Städten und Regionen werde der Strom zeitweise abgestellt, „um die Lage zu stabilisieren", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag. Betroffen seien die Hauptstadt Kiew und Umgebung sowie die Provinzen Schytomyr, Poltawa, Tscherkassy, Kirowohrad, Riwne, Charkiw, Tschernihiw und Sumy. In den besetzten Regionen hätten die russischen Okkupanten auch medizinisches Gerät aus Krankenhäusern entwendet, um die Lage zu destabilisieren. Betroffen sei etwa die Region Cherson im Süden, die Russland durch Evakuierungen zu einer Zone ohne Zivilisation mache.





Zuvor hatte der Stromversorger DTEK mitgeteilt, dass wegen erheblicher Schäden durch die jüngsten russischen Angriffe auf die Energie-Infrastruktur in der Region um Kiew „beispiellose" Strombeschränkungen vorgenommen werden müssten.





Um einen vollständigen Stromausfall in der Hauptstadt und zentralen Regionen zu verhindern, führe das staatliche Energieunternehmen Ukrenergo „beispiellose Notfallbeschränkungen ein", kündigte DTEK im Onlinedienst Facebook an. Das ukrainische Energiesystem habe „neuen Schaden erlitten", es gebe ein „Stromdefizit in Höhe von 30 Prozent des Kiewer Verbrauchs".





Durch eine Serie von russischen Raketenangriffen wurde mindestens ein Drittel der Stromanlagen des Landes zerstört. Um eine Überlastung des gesamten Verteilernetzes zu verhindern, werden deshalb in vielen Regionen, auch in der Hauptstadt Kiew, seit mehreren Tagen täglich Strombeschränkungen verhängt. In Kiew war bereits in den vergangenen Tagen in wechselnden Vierteln für mehrere Stunden der Strom abgestellt worden.





In den kommenden Tagen würden nun „strengere und längere Einschränkungen" vorgenommen, teilte DTEK mit. Es könne „auf unbestimmte Zeit" zu Stromausfällen kommen, zitierte der Stromversorger den Gouverneur der Region Kiew, Oleksij Kuleba. Die Situation bleibe angespannt, und es sei „leider zu früh, um über die Stabilisierung des Systems zu sprechen", sagte Kuleba am Freitag im Onlinedienst Telegram.