Ukraine-Liveblog : Migrationsforscher befürchtet „historischen Fluchtwinter“

Nach Angaben von Behörden in Kasachstan, Georgien und Finnland sind in den vergangenen Tagen weit weniger russische Staatsbürger in den Nachbarländern angekommen als zuvor. Demnach sei der Zustrom, der mit der Teilmobilmachung des russischen Militärs vor knapp zwei Wochen begann, zum Ende der Woche zurückgegangen.



Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am 21. September angekündigt hatte, Reservisten für den Einsatz in der Ukraine einzuberufen, waren viele russische Männer geflohen. Das wurde u.a. an einer hohen Anzahl verkaufter Flugtickets und langen Autoschlangen vor den Grenzen festgemacht. In Russland ist die große Mehrheit der Männer unter 65 Jahren als Reservisten registriert.