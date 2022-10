Ukraine-Liveblog : Mehrheit in Europa für EU-Beitritt der Ukraine

Eine deutliche Mehrheit der Europäer ist einer Umfrage zufolge für die Aufnahme der Ukraine in die EU. Zwei Drittel (66 Prozent) der befragten Europäer sprachen sich in einer repräsentativen Umfrage der Bertelsmann Stiftung im Juni dafür aus, wie aus der am Mittwoch in Gütersloh veröffentlichten Studie hervorgeht. Allerdings ist die Zustimmung in den EU-Ländern unterschiedlich: In Polen waren 84 Prozent der Befragten dafür. In Deutschland und Frankreich waren es mit 60 Prozent deutlich weniger.



Die Unterstützung für die Ukraine bröckelt der Umfrage zufolge in den EU-Ländern mit der Dauer des Krieges. So hätten sich zwar im Juni noch mehr als 80 Prozent der Europäer dafür ausgesprochen, ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen, hieß es. Im Vergleich zum März sei die Zustimmung aber um 5 Prozentpunkte zurückgegangen. In Frankreich sank die Zustimmung demnach in diesem Zeitraum um 8 Prozentpunkte, in den Niederlanden um 7 Prozentpunkte und in Polen um 6 Prozentpunkte.