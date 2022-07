Ukraine-Liveblog : Lambrecht: Mehrfachraketenwerfer an Ukraine geliefert

Der frühere Kanzler Gerhard Schröder (SPD) ist nach Kremlangaben in Moskau. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag nicht aus, dass Schröder auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Kontakt treten könnte. Die beiden Politiker verbindet eine Freundschaft. „Soweit uns bekannt ist, ja, ist er tatsächlich in Moskau“, sagte Peskow demnach zu Berichten, dass der SPD-Politiker sich in der Hauptstadt aufhalte. „Treffen als solche gibt es nicht, aber wir schließen einen Kontakt nicht aus“, sagte der Kremlsprecher. Zuletzt habe es zwischen Putin und Schröder „weniger aktive“ Kontakte gegeben.



Schröders Ehefrau, Soyeon Schröder-Kim, bestätigte dem „Spiegel“ am Dienstag, dass sich ihr Mann derzeit in Moskau aufhalte. Am Montag hatte bereits RTL/ntv über den Besuch von Schröder berichtet. Auf die Frage, ob er Putin treffe, antwortete Schröder dem Bericht zufolge: „Ich mache hier ein paar Tage Urlaub. Moskau ist eine schöne Stadt.“



Schröder und Putin hatten etwa 2005 gemeinsam die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 auf den Weg gebracht. Die wichtigste Versorgungsleitung für Deutschland wird im Zuge der Sanktionen im Ukrainekrieg inzwischen von russischer Seite immer weniger mit Gas befüllt. Schröder steht seit langem wegen seiner Nähe zu Putin und zur russischen Öl- und Gaswirtschaft in der Kritik. Auch nach der russischen Invasion in die Ukraine im Februar hat sich Schröder nach Auffassung auch vieler Genossen in seiner Partei bisher nicht ausreichend von Russland distanziert.



Vermutlich in der ersten Augustwoche will die Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover über einen möglichen Parteiausschluss entscheiden. Die rechtlichen Hürden für eine Parteistrafe oder gar einen Ausschluss sind allerdings sehr hoch.



Dass Schröder seine Freundschaft zu Putin nicht so einfach aufgeben wird, wurde in einem Gespräch deutlich, das meine Kollegin Mona Jaeger mit ihm geführt hat: