Wie unser Korrespondent in Wien, Stephan Löwenstein, berichtet: Österreich weist vier russische Diplomaten aus. Das hat das Außenministerium in Wien am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Zur Begründung heißt es, die vier hätten mit ihrem diplomatischen Status „unvereinbare Handlungen gesetzt“. In der Diplomatensprache ist das häufig die Umschreibung für Spionagetätigkeiten. Die ausgewiesenen Russen müssen das Land nicht sofort verlassen, sondern haben dafür eine Woche Zeit, also bis einschließlich 8. Februar.





Die Ausweisung richtet sich gegen zwei Diplomaten an der bilateralen Botschaft sowie zwei an der Ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen. Die einen würden „gemäß Artikel 9 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen zu unerwünschten Personen (personae non gratae) erklärt, heißt es in der Mitteilung. Die anderen hätten „mit dem Amtssitzabkommen unvereinbare Handlungen gesetzt“, das bezieht sich auf das Abkommen mit den Vereinten Nationen für Wien als Sitz für UN-Organisationen wie die IAEA (Atomenergie), UNIDO (Industrielle Entwicklung) oder UNODC (Bekämpfung von Drogenkriminalität). Diese beiden Russen wurden daher ebenfalls zum Verlassen des Gebietes der Republik Österreich aufgefordert.





Für Österreich ist das ein Schritt, der bislang nur einmal vorgekommen ist. Das war bald nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine: Im April 2022 wurden ebenfalls vier Diplomaten nach Moskau zurückgeschickt. Wien gilt nicht nur im Klischee als Tummelplatz für internationale Agenten, die längste Zeit galt ein Prinzip des Laissez-faire, solange die Spionage sich nicht gegen Österreich selbst richtete.