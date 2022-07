Ukraine-Liveblog : Lukaschenko wirft Ukraine Raketenangriffe auf Belarus vor

„Vor rund drei Tagen, vielleicht mehr, wurde von der Ukraine aus versucht, militärische Ziele in Belarus anzugreifen“, sagte Lukaschenko am Samstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. „Gott sei Dank haben unsere Luftabwehrsysteme alle Raketen abgefangen, die von den ukrainischen Truppen abgefeuert wurden“, sagte er demnach.Seit längerem wird darüber spekuliert, ob der russische Präsident Wladimir Putin Druck auf Lukaschenko ausübt, sich stärker am Krieg zu beteiligen, schreibt F.A.Z.-Korrespondent Friedrich Schmidt. Bisher hat Lukaschenko sich vor diesem Schritt gescheut. Er stellt sein Land lediglich als Aufmarschgebiet zur Verfügung, vermutlich auch, weil der Krieg in Belarus große Ängste hervorruft und eine Beteiligung daran sehr unpopulär wäre. Ob Lukaschenkos Vorwürfe, die Kiew zunächst nicht kommentierte, nun eigene belarussische militärische Reaktionen gegen die Ukraine zur Folge haben würde, blieb zunächst offen. In der Vergangenheit hat Lukaschenko immer wieder Vorwürfe gegen die Ukraine erhoben.