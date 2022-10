Ukraine-Liveblog : Luftalarm in der ganzen Ukraine

Die USA haben die jüngsten Angriffe Russlands auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und an anderen Orten in der Ukraine scharf verurteilt. Sie demonstrierten aufs Neue die Brutalität des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, am Montag. „Wir werden das ukrainische Volk weiterhin unterstützen und dafür sorgen, dass es das hat, was es braucht, um seinen mutigen Kampf fortzusetzen“, sagte sie. Am Freitag hatten die USA neue Militärhilfe mit einem Volumen von bis zu 725 Millionen Dollar (745,6 Millionen Euro) angekündigt.





Am Montag hatte Russland die Ukraine abermals mit Angriffen überzogen. Neben Raketen setzte Moskau dieses Mal verstärkt auf Kampfdrohnen. Die USA werfen Iran vor, Russland solche Drohnen zu liefern. Jean-Pierre wiederholte am Montag, dass es „umfangreiche Beweise“ für den Einsatz von Waffen aus Iran durch Russland gegen militärische und zivile Ziele gebe. „Offenbar“ habe auch eine iranische Drohne die Innenstadt von Kiew getroffen, eindeutig legte sie sich dazu aber nicht fest. Die USA würden weiterhin „energisch“ Sanktionen gegen russisch-iranischen Waffenhandel durchsetzen.





Das US-Außenministerium zeigte sich überzeugt, dass Iran mit der Lieferung von Drohnen an Russland gegen Embargo-Maßnahmen gemäß der UN-Resolution 2231 verstoße. Ein Ministeriumssprecher betonte, dass Unternehmen, deren Technologie in den iranischen Drohnen verwendet werden, mit US-Sanktionen belegt werden könnten. „Eine Vertiefung der Allianz zwischen Russland und dem Iran ist etwas, was in der ganzen Welt und insbesondere in der Region als eine tiefgreifende Bedrohung betrachtet werden sollte“, sagte er.