Aus Solidarität mit den Opfern des Krieges in der Ukraine will das Ukrainian Freedom Orchestra (Ukrainisches Freiheitsorchester) erneut auf Tournee durch Europa und die USA gehen. Der Tourauftakt soll am 20. August in Warschau stattfinden, danach sind unter anderem auch Auftritte in Berlin (24. August) und Hamburg (30. August) geplant, wie die Metropolitan Oper in New York am Freitag mitteilte.



Das Ensemble vereint ukrainische Musikerinnen und Musiker, die in verschiedenen europäischen Orchestern spielen, mit Kollegen aus ukrainischen Städten. Bereits im vergangenen Jahr war das Ensemble auf Tour gegangen. Das Opernhaus in Warschau hatte gemeinsam mit der Metropolitan Opera in New York die Initiative für das Freiheitsorchester ergriffen. Olena Selenska, First Lady der Ukraine, hat die Schirmherrschaft übernommen.