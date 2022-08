Ukraine-Liveblog : London: Russische Kampfkraft wird durch Armee-Aufstockung kaum erhöht

„ Der russische Präsident Wladimir Putin spielt die Gaskarte als extremen Versuch aus, sich in der militärischen Aggression gegen die Ukraine durchzusetzen. Nach sechs Monaten Krieg leistet Kiew dank EU- und Nato-Hilfen weiter Widerstand. Für Moskau ist also der einzige Weg, die Kompaktheit der europäisch-atlantischen Front zu schmälern, um im bewaffneten Konflikt zu bestehen. Nachdem die Versuche scheiterten, die Verbündeten beim Thema Waffenlieferungen an Kiew und Sanktionen gegen Russland zu spalten, konzentriert sich Putins Strategie auf das Gas. (...) Aber wenn die Offensive beim Gas dem Kremlchef gerade sichtbare Ergebnisse bringt, dann deshalb, weil die Europäische Union an dieser Front noch nicht in der Lage ist, mit einer Stimme zu sprechen. (...) Kurz gesagt, es ist die Kluft zwischen den EU-Partnern, die Brüssel daran hindert, effektiv auf die russische Gasoffensive zu reagieren, was einzelne Länder praktisch allein gegenüber Moskau zurücklässt. “