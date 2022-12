Ukraine-Liveblog : London: Iran ist Russlands wichtigster Militärunterstützer

Die US-Regierung warnt vor einer zunehmenden iranischen Unterstützung für das russische Militär und kündigt deshalb neue Sanktionen an. „Wir erlegen den Akteuren, die an der Weitergabe iranischer Drohnen an Russland für den Einsatz in der Ukraine beteiligt waren, Kosten auf“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Freitag. Von den Sanktionen seien drei in Russland ansässige Einrichtungen betroffen, „die an vorderster Front am Erwerb und Einsatz iranischer Drohnen beteiligt“ gewesen seien. Das betreffe auch die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte.