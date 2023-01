Ukraine-Liveblog : Leopard-Panzer für die Ukraine? „Ausgeschlossen ist das natürlich nicht"

Trotz der von Russland verkündeten Waffenruhe zum orthodoxen Weihnachtsfest sind bei Luftangriffen in der Ukraine nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Infolge der „bewaffneten Aggression Russlands" seien in den vergangenen 24 Stunden in der östlichen Region Donezk ein Mensch getötet und acht weitere verletzt worden, sagte der Vizechef des Präsidialamts, Kyrylo Timoschenko, am Sonntag.





Im gleichen Zeitraum sei in der nordöstlichen Region Charkiw ein Mensch getötet und in der südlichen Region Cherson ein weiterer verletzt worden, sagte Timoschenko. Das ukrainische Verteidigungsministerium teilte in einer separaten Erklärung mit, Russland habe trotz der „sogenannten Waffenruhe" im Laufe des vergangenen Tages „neun Raketen- und drei Luftangriffe geflogen und 40 Angriffe aus Mehrfachraketenwerfern abgefeuert". Dabei sei vor allem die zivile Infrastruktur getroffen worden. Die einseitige Feuerpause endete am Samstagabend um 22.00 Uhr (MEZ).