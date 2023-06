Der "ukraine-spezifische Stress" übersteigt leicht den "corona-spezifischen Stress": Das ist ein Ergebnis einer Sonderausgabe des Reports Psychotherapie. Angesichts beider Anlässe berichten Menschen von Stress, wie es in dem Bericht "Psychische Gesundheit in der Covid-19-Pandemie" heißt, den die Deutsche Psychotheraputen-Vereinigung am Mittwoch in Berlin vorstellte. Bezüglich des Kriegs in der Ukraine liegt der Mittelwert demnach bei 2,8, bezüglich der Pandemie bei 2,7.





Einen eindeutigen kausalen Zusammenhang zwischen einer Zunahme psychischer Erkrankungen und der Pandemie gibt es bislang nicht, wie es weiter heißt. Allerdings zeigten Krankenkassendaten eine Zunahme von psychischen Diagnosen sowie von entsprechenden Krankschreibungen. Insbesondere Einsamkeit habe während der Pandemie zu emotionaler Erschöpfung beitragen: Sie stehe in direktem Zusammenhang mit schlechterer psychischer Gesundheit.





Ein Fokus des Reports, der den aktuellen Forschungsstand bündelt, liegt auf jüngeren Erwachsenen, also Menschen zwischen 18 und 29 Jahren: Diese Gruppe habe in den ersten Corona-Wellen mehr Einsamkeit erlebt als ältere, wie es hieß. Und weiter: "Jüngere Menschen scheinen in Deutschland während der frühen Pandemiephase die stärkste psychische Belastung empfunden zu haben."