Ukraine-Liveblog : Landesweiter Luftalarm in der Ukraine am Morgen

Der Luftalarm in der Ukraine wird Landesmedien zufolge zumindest in einigen Regionen des Landes wieder aufgehoben.



Zuvor war der Alarm für die ganze Ukraine am Morgen ausgerufen worden, während auch in der Ukraine viele in Kirchen Weihnachtsgottesdienste besuchten. Für Unruhe hatten Berichte gesorgt, wonach in Belarus russische Kampfflugzeuge aufgestiegen sein sollten. Bestätigt wurden diese aber nicht.



Auch Berichte über Einschläge, Verletzte oder Tote gab es in den folgenden Stunden keine.