Ukraine-Liveblog : Lambrecht verspricht der Ukraine 16 Haubitzen

Nach der weiteren Eskalation des Konflikts in der Ukraine hat Papst Franziskus Kremlchef Wladimir Putin und Kiews Präsidenten Wolodymyr Selenskyj um ein Einlenken gebeten. In einem außergewöhnlichen und eindringlichen Appell sagte das Oberhaupt der Katholiken am Sonntag in Rom: „Ich bin zutiefst betrübt über die Ströme von Blut und Tränen, die in diesen Monaten vergossen wurden. Ich bin traurig über die Tausenden von Opfern, insbesondere Kinder, und die zahlreichen Zerstörungen, die viele Menschen und Familien obdachlos gemacht haben und weite Gebiete mit Kälte und Hunger bedrohen. Solche Handlungen sind niemals zu rechtfertigen, niemals!“



Der Pontifex widmete seine gesamte Ansprache vor dem traditionellen Angelus-Gebet – in der er sonst normalerweise über das Evangelium spricht –- der Lage in der Ukraine. Am Freitag hatte Russlands Präsident mit der Annexion von vier ukrainischen Regionen den Konflikt nochmals verschärft. „Ich bedauere zutiefst die ernste Situation, die in den vergangenen Tagen entstanden ist, mit weiteren Aktionen, die den Grundsätzen des Völkerrechts widersprechen.“ Franziskus fragte: „Was muss noch geschehen? Wie viel Blut muss noch fließen, damit wir erkennen, dass Krieg niemals eine Lösung ist, sondern nur Zerstörung?“



„Mein Appell richtet sich in erster Linie an den Präsidenten der Russischen Föderation, den ich bitte, diese Spirale von Gewalt und Tod zu stoppen, auch zum Wohl seines Volkes“, sagte der Papst. „Andererseits appelliere ich, in großer Betroffenheit über das unermessliche Leid des ukrainischen Volkes infolge der Aggression, die es erlitten hat, ebenso zuversichtlich an den Präsidenten der Ukraine, für ernsthafte Friedensvorschläge offen zu sein.“



Franziskus sagte vor den Gläubigen auf dem Petersplatz: „Es ist bedauerlich, dass die Welt die Geografie der Ukraine durch Namen wie Butscha, Irpin, Mariupol, Isjum, Saporischschja und andere Orte kennenlernt, die zu Orten unbeschreiblichen Leids und unbeschreiblicher Angst geworden sind.“ Der Papst sei erschüttert, dass die Welt wieder einen Atomkrieg fürchten müsse. „Das ist absurd“, sagte er. „Der Krieg an sich ist ein Irrtum und ein Horror!“