Am Rande des G-20-Außenministertreffens in Neu Delhi ist es am Donnerstag offenbar zu einem kurzen bilateralen Gespräch zwischen dem amerikanischen Außenminister Antony Blinken und dessen russischem Amtskollegen Sergej Lawrow gekommen. Wie die Zeitung "The New York Times" unter Berufung auf einen Beamten des amerikanischen Außenministeriums berichtet, habe Blinken Lawrow in dem Gespräch gesagt, dass die USA die Ukraine "so lange wie nötig" in der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen werden. Zudem forderte er Russland dazu auf, dem New-Start-Abkommen zur Kontrolle nuklearer Abrüstung wieder beizutreten, das Moskau vor Kurzem ausgesetzt hatte. Außerdem forderte Blinken die Freilassung des in Russland inhaftierten US-Bürgers Paul Whelan.



Das Gespräch zwischen den beiden Topdiplomaten war das erste bilaterale Gespräch seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.