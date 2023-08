Володимир Зеленський on Twitter

I received Foreign Minister of Türkiye @HakanFidan to discuss a range of important issues.Preparations for the Global Peace Summit and the Peace Formula. Russia's threats to the Black Sea grain corridor.I thank Türkiye for its consistent and lasting support for Ukraine 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/FLbClACzCa— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2023