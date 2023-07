"Es ist Krieg in Europa" – gleich zu Beginn seiner Sommerpressekonferenz kommt Bundeskanzler Olaf Scholz auf den Ukrainekrieg zu sprechen. Dieser beeinflusse nach wie vor unser aller Leben, so Scholz. Russland habe mit dem Krieg "die Verständigung, die wir über Jahrzehnte hatten, dass mit Gewalt keine Grenzen verschoben werden dürfen" aufgekündigt. Putin versuche mit "größter Brutalität" die Ukraine anzueignen. "Das können wir nicht akzeptieren."



Zudem betonte Scholz, auf Dauer mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken. 2024 werde dies erstmals erreicht, mit Mitteln aus dem Haushalt und dem Sonderfonds zur Ertüchtigung der Bundeswehr. "Das wird auch so bleiben, wenn das Sondervermögen aufgebracht ist." Auch bei den NATO-Partnern werde dies in kurzer Zeit erreichbar sein.



Deutschland sei nach den USA das Land, das die größte Unterstützung – "auch in militärischer Hinsicht" – leiste. Bis 2027 will Deutschland laut Scholz etwa 17 Milliarden Euro für Waffenlieferung an die Ukraine beziehungsweise deren Finanzierung aufwenden. Das habe auch bei den Beratungen der NATO in Vilnius eine Rolle gespielt.



Zur Bedeutung des internationalen Übereinkommens zur Ächtung von Streumunition sagte Scholz. „Wir haben keine Streumunition, werden sie auch nicht beschaffen und sie auch nicht einsetzen." Mit Blick auf die Lieferung von Streumunition durch die USA an die Ukraine sagte Scholz, die souveräne Entscheidung anderer Staaten habe er nicht zu kommentieren.





Für ihn sei das sogenannte Oslo-Übereinkommen, das sowohl den Einsatz als auch die Weitergabe von Streumunition verbietet, „von großer Bedeutung“, unterstrich der Kanzler. Es gehe nicht um die Waffe in ihrer Wirkung im Kriegseinsatz - „denn alle Waffen, die wir liefern, haben furchtbare Zerstörungen zur Folge, wenn sie ihre Ziele treffen“, sagte Scholz. Sondern es gehe darum, dass nicht nach dem Krieg Menschen von herumliegender Munition bedroht würden.