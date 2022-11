Ukraine-Liveblog : Kiew weist neues Moskauer Gesprächsangebot zurück

Russland und Iran suchen gegenüber dem Westen einen engeren Schulterschluss. Am Mittwoch beriet der Sekretär des russischen Sicherheitsrats, Nikolaj Patruschew, in Teheran mit dem Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, General Ali Schamchani, über die Lage in der Ukraine und über Sicherheitsfragen, wie staatliche russische Nachrichtenagenturen meldeten. Es sei um die Kooperation der beiden Staaten in der Sicherheit gegangen und um Maßnahmen im Kampf gegen „westliche Einmischung" in ihre internen Angelegenheiten. Im Anschluss habe Patruschew den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi getroffen, meldete Interfax. Patruschew ist ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin und hat als Sekretär des Sicherheitsrats immensen Einfluss.





Die Nachrichtenagentur Tass zitierte aus einer Erklärung des russischen Sicherheitsrats, wonach an den Konsultationen in Teheran Experten des jeweiligen Sicherheitsrates und der Ministerien beider Länder teilnahmen. Themen seien auch „die Informationssicherheit und Maßnahmen zur Bekämpfung der Einmischung westlicher Geheimdienste in die inneren Angelegenheiten beider Länder" gewesen. Zudem seien das wirtschaftliche Potential Russlands und des Irans sowie der Aufbau von Außenhandelsbeziehungen angesichts des Sanktionsdrucks unterstrichen worden.





Über den Inhalt der Beratungen hinsichtlich des russischen Krieges in der Ukraine wurde nichts bekannt. Am Wochenende hatte der Iran erstmals zugegeben, Drohnen an Russland geliefert zu haben, allerdings nach eigenen Angaben in geringer Menge und bereits einige Monate vor dem Krieg. Die Ukraine und der Westen werfen dem russischen Militär dagegen vor, es setze iranische Drohnen bei seinen Angriffen auf die Infrastruktur ein. Russland bestreitet den Einsatz solcher Drohnen.