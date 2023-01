Ukraine-Liveblog : Kiew gesteht russische Eroberung von Soledar ein

Die USA liefern 31 Abrams-Kampfpanzer vom Typ M1 an die Ukraine. Ukrainische Soldaten sollten so schnell wie möglich in die Bedienung des Panzers eingewiesen werden, gibt Amerikas Präsident Joe Biden bekannt. Wie der Fernsehsender CNN unter Berufung auf ranghohe Regierungsvertreter berichtet, wird es Monate dauern, bis die Abrams eintreffen. Die ukrainischen Truppen müssen zudem umfassend geschult werden, um sie bedienen und warten zu können. Die USA müssen komplizierte Lieferketten für die Komponenten, die für die Panzer benötigt werden, durchlaufen. Noch in der vergangenen Woche hatten ranghohe amerikanische Regierungsmitarbeiter diese Hindernisse als Hürden für die Lieferung der Fahrzeuge an die Ukraine bezeichnet.



Nach Angaben von Biden ist die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine keine „offensive Bedrohung für Russland“. „Wenn die russischen Truppen nach Russland zurückkehren, werden sie dort sein, wo sie hingehören“, sagte Biden am Mittwoch in Washington. Dann wäre der Krieg vorbei. „Das ist es, was wir alle wollen – ein Ende dieses Krieges in gerechter und dauerhafter Form“, sagte der US-Präsident weiter. „Wir werden nicht zulassen, dass eine Nation das Territorium des Nachbarn mit Gewalt an sich reißt.“



Bei Bundeskanzler Olaf Scholz bedankte sich der US-Präsident für dessen „Führungsstärke“ und „sein unerschütterliches Engagement“ bei der Unterstützung der Ukraine. Deutschland habe sich wirklich starkgemacht, der Bundeskanzler sei eine starke Stimme für die Einheit und ein enger Freund, sagte Biden am Mittwoch in Washington. „Deutschland hat mich nicht gezwungen, meine Meinung zu ändern“, sagte Biden auf die Frage einer Journalistin nach dem Sinneswandel der US-Regierung bei der Lieferung von Abrams-Panzern. „Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite ihrer Verbündeten und Partner und werden weiterhin alles tun, was wir können, um die Ukraine zu unterstützen“, betonte Biden.